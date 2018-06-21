ماذا تعني ترقية سوق السعودية لمؤشر MSCI؟

اعتبر محمد الحاج، محلل الاستراتيجية الكلية في المجموعة المالية "هيرميس"، أن ترقية #سوق_السعودية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة أمر مهم، إذ قبل ذلك كانت السوق بعيدة عن أنظار الصناديق الاستثمارية التابعة لمؤشرات الأسواق الناشئة.

وقال في مقابلة مع "العربية" إن السوق السعودية ستشهد بعد الإدراج تدفق استثمارات كبيرة من الأجانب خلال العامين القادمين.

ولفت إلى أن نسبة تملك الأجانب في سوق السعودية حالياً تقدر بحوالي 1.8% إذا استثنينا الحصص الاستراتيجية، وهي الأدنى في الأسواق الناشئة التي تتراوح فيها نسبة تملك الأجانب في المتوسط بين 15 و20%، وفي الإمارات تقف النسبة عند 12%.