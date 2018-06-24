كيف ستستفيد باقي أسواق المنطقة من ترقية سوق السعودية؟

توقع محمد متولي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تتدفق استثمارات بحوالي 50 مليار دولار إلى #سوق_السعودية، وفقاً لوزنها الكبير في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن المستثمرين بدأوا ببناء مواقع في السوق التي شهدت ارتفاعات منذ بداية العام الجاري.

وحول الاستفادة المحتملة للأسواق المجاورة كمصر والإمارات وقطر من ترقية سوق السعودية، لمّح نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار إلى أن تلك الاستفادة لن تكون مباشرة لأن وزن 2.6% لسوق السعودية كبير مقارنة بالأسواق الإقليمية الثلاث الأخرى المدرجة على المؤشر والتي لا يتخطى وزنها مجتمعة 1.6% على MSCI.

وأضاف أن الصناديق النشطة في المؤشر التي لم تكن تتطلع إلى الأسواق الإقليمية الأخرى لصغر حجمها، ومع إدراج سوق السعودية ستبدأ تلك الصناديق بالنظر إلى المنطقة ككل بوزن مجمع عند 4.2%، ما يعني تدفقات استثمارية محتملة بـ80 مليار دولار.

وحول مخاوف مكررات الربحية العالية، أوضح أن تقييم الأسهم السعودية يعتمد على الأساسيات أولاً والتدفقات النقدية ثانياً، مضيفاً أن الأسهم تباع في مراحل انتقالية بتقييم أعلى أو أقل من الأساسيات بناء على التدفقات، وخلال أشهر أو سنوات تعود الأسعار إلى نصابها.