محفزات جاذبة للمستثمر الأجنبي في سوق السعودية

قال حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات، إن قرار إدراج سوق السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة حدث مهم ومعزز لدخول الصناديق الأجنبية.

ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى أن المستثمرين لا بد أن ينظروا إلى الجدوى الاستثمارية في الشركات المدرجة في #سوق_السعودية، مشيراً إلى وجود محفزات في السوق كارتفاع أسعار النفط ونمو إيرادات الشركات خاصة في القطاع المصرفي وقطاع البتروكيماويات.

وأضاف أن مكررات الربحية العالية في سوق السعودية مقارنة بباقي الأسواق الناشئة، قد تكون معوقاً لدخول رؤوس الأموال، إلا في حال حدوث عمليات تصحيح في السوق.