SIB لا يعتزم تخفيض رأسماله بصفقة "جي بي مورغان"

قال مساعد المنيفي الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار SIB، إن البنك حصل على فرصة بسعر مناسب للمستثمرين الحاليين، في صفقة شراء حصة "جي بي مورغان"، مشيراً إلى أن المساهمين الحاليين أكثر أحقية بهذه الأسهم.

وكان #البنك_السعودي_للاستثمار أعلن توقيع اتفاقية لشراء كامل حصة المساهم شركة #جي_بي_مورغان الدولية للتمويل في البنك، والبالغة 56,245,350 سهماً، والتي تمثل 7.49% من رأسماله.

وأوضح البنك في بيان له على "تداول"، أن قيمة الصفقة تبلغ 759.31 مليون ريال، بسعر 13.50 ريال للسهم الواحد وذلك كأسهم خزينة.

وحول سعر التخارج، أوضح أن "جي بي مورغان" يعد من أكبر البنوك الأجنبية العاملة في المملكة، وربما رأى أنه وقت للتخارج من البنك السعودي للاستثمار، وتعزيز عمله في المملكة.

من ناحية أخرى، أكد المنيفي أن الملاءة المالية للبنك جيدة، وليست هناك حاجة إلى رأسمال في الوقت الحالي.

وقال: "نستغل الأنظمة المساعدة على تحقيق العوائد الأفضل لمساهمينا، وسنقوم بإعادة طرح الحصة على المساهمين الحاليين خلال فترة 18 شهراً".

ولفت إلى أن الإطار الزمني لإعادة الإصدار ستحدده الجمعية العامة غير العادية للبنك، وعادة لا تتجاوز المتطلبات النظامية 18 شهراً من تاريخ الصفقة.

ورأى الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار أن سعر الصفقة عادل للمساهمين، وهو أقل من القيمتين السوقية والدفترية، موضحاً أن "المستثمر الأجنبي لا يأخذ بسعر السوق وقت تنفيذ الصفقة، بل على معايير أخرى استطعنا تحقيقها".