من الخاسر الأكبر في الحرب التجارية؟

قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية "ماركت تريدر" الأميركية لدراسات أسواق المال، إن الجميع سوف يخسر من #الحرب_التجارية، لكن ما يظهر أن الولايات المتحدة ستكون أقل الخاسرين، لأن العجز التجاري مع الصين يقدر بحوالي 375 مليار دولار بالتالي ستكون الأخيرة الخاسر الأكبر.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أنه في حال تطورت الأحداث لن تجد #الصين ما يكفي من الواردات الأميركية لتفرض عليها رسوماً إضافية، مشيراً إلى أن أوروبا ستكون أيضاً ضمن الخاسرين الكبار، وتحديداً قطاع السيارات الأوروبي، فألمانيا تصدر سياراتها إلى الصين من أوروبا أو من مصانعها في أميركا، وإذا اشتدت الحرب بين #الولايات_المتحدة والصين فستتأثر الشركات الأوروبية سلباً حتى لو لم تكن طرفاً مباشراً.