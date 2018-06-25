ما الفرص التي يتيحها الانضمام إلى MSCI أمام الشركات؟

قال إبراهيم باعشن، الشريك المدير لمكتب KPMG في جدة، إن #السوق_السعودية كانت محط أنظار الأسواق العالمية منذ فترة، وترقيتها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، خطوة تساعد المستثمرين الأجانب على إيجاد سوق منظمة تتحلى بالحوكمة والشفافية، كما يعد اعترافاً عالمياً يحفز دخول الصناديق الاستثمارية الدولية، التي ستدعم تدفقاتها الحراك الاقتصادي في المملكة.

ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى أنها فرصة أيضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم نفسها والتطلع للدخول إلى السوق الثانوية "نمو"، ومن ثم إيجاد فرص من خلال الطرح العام أو الشراكات.