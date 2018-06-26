اتحاد الصناعات المصرية يدرس أثر رفع أسعار الطاقة

بدأ اتحاد الصناعات المصرية دراسة أثر رفع أسعار الطاقة على القطاع، خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك.

وكانت الحكومة المصرية قامت برفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 50%، في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأته #مصر عام 2014، والهادف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة.

وأعلن وزير الكهرباء عن رفع الأسعار اعتباراً من أول يوليو القادم، على الصناعة بنسبة 42%. ومن أبرز الصناعات التي ستتأثر بهذه الزيادات الحديد والإسمنت.

وحول تأثير الزيادات على هيكلية تكاليف شركات الإسمنت، أشار مارك أديب، محلل قطاع التشييد ومواد البناء في شركة "فاروس" القابضة، في مقابلة مع "العربية" إلى أن التكلفة النقدية للأسمنت سترتفع، متوقعاً حدوث تذبذبات في الأسعار حتى نهاية السنة بين 900 و950 جنيهاً للطن.