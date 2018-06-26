متى يكسر مؤشر السعودية حاجز 8400 نقطة؟

قال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" للاستثمارات، إن عملية كسر حاجز 8400 نقطة في #سوق_السعودية، تعتمد على عدة عوامل، على رأسها وجود محفزات جديدة وسيولة وقيم تداولات مرتفعة تعزز عمليات الشراء، وهي عوامل تحتاج لبعض الوقت.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن الصورة العامة مشجعة في السوق المالية السعودية، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي للمملكة، خاصة بعد اتفاق "أوبك" الأخير بزيادة الإنتاج الذي يعني أن النمو الاقتصادي للدول المصدرة للنفط سيتصاعد مع تحسن الأسعار أيضاً، إلى جانب ترقية السوق إلى مؤشر الأسواق الناشئة، وآلية التنفيذ المشجعة، والتي ستكون محفزاً تدريجياً لعمليات الشراء.