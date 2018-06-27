الرجال سيقودون نمو إيرادات شركات الأزياء عالمياً آخر تحديث: الأربعاء 13 شوال 1439 هـ - 27 يونيو 2018 KSA 16:20 - GMT 13:20 تارخ النشر: الأربعاء 13 شوال 1439 هـ - 27 يونيو 2018 KSA 16:12 - GMT 13:12 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الرجال سيقودون نمو إيرادات شركات الأزياء عالمياً PDF اطبع حجم الخط بدأ اهتمام دور الأزياء العالمية بالرجل يتزايد، في ظل توقعات بنمو إيرادات "الموضة الرجالية" بنسبة 2% بشكل سنوي حتى 2023.