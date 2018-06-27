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الرجال سيقودون نمو إيرادات شركات الأزياء عالمياً

المصدر: العربية.نت
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بدأ اهتمام دور الأزياء العالمية بالرجل يتزايد، في ظل توقعات بنمو إيرادات "الموضة الرجالية" بنسبة 2% بشكل سنوي حتى 2023.

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