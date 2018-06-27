مشروع عقاري بـ50 مليار درهم سيغير ملامح مسقط

وقعت مجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تطوير السياحة العمانية، لبناء مدينة في العاصمة مسقط تتضمن أكثر من أحد عشر ألف وحدة سكنية، وأكثر من مئة ألف متر مربع من المحلات التجارية وسبعمئة ألف متر من المكاتب.

وأوضح ألان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم" القابضة، في مقابلة مع "العربية" أن المشروع يمتد على مساحة 5 ملايين متر مربع في قلب العاصمة مسقط، وأن الشريك العماني في المشروع يتمثل في شركة "عمران" الذراع الاستثمارية لحكومة عمان للمشاريع السياحية.

وكشف أن التكلفة المتقعة لتطوير المشروع 50 مليار درهم، تمول من قبل الشريكين، إضافة إلى إيرادات المبيعات في مختلف أنواع الأنشطة بالمشروع، مضيفاً أن حجم المشروع كبير يمتد على مدى 20 سنة ضمن مراحل مختلفة ستتم مباشرة المرحلة الأولى منها قبل نهاية العام الحالي.