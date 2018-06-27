لماذا لم تتأثر السيولة في سوق السعودية بالترقية؟

قال مقبل السلمي، المحلل في الأسواق المالية، إن متوسط السيولة الموجودة حالياً في #سوق_السعودية مازال عند المعدلات السابقة، أي أن تدفق السيولة لم يتأثر كثيراً بالترقية إلى مؤشري #فوتسي_راسل و #إم_إس_سي_آي للأسواق الناشئة، موضحاً أن السيولة التي دخلت في فترة ترقب الترقيتين أشبه بالسيولة الساخنة التي تريد البيع لتحقيق مكاسب عقب إعلان الترقية.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن تدفق السيولة الرأسمالية سيتم وفق المراحل المحددة للترقية، موضحاً أن السيولة الموجودة حالياً ليست استثمارية من أجل الترقية بقدر ما هي سيولة انتهازية لتحقيق مكاسب.