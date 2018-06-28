كيف ستؤثر مبادرة تسوية المديونيات على البنوك المصرية؟

قالت سهر الدماطي، النائبة السابقة لرئيس "بنك مصر"، إن مبادرة #المركزي_المصري لسداد مديونيات صغار العملاء، مبادرة قوية وغير مسبوقة ستعطي فرصة للمشروعات الصغيرة المتوقفة لإنهاء التسويات والعودة إلى السوق، مما سيسهم في خفض البطالة ورفع الناتج القومي.

وأضافت في مقابلة مع "العربية" أن حجم القروض لدى الجهاز المصرفي المصري يقدر بحوالي 1.3 تريليون جنيه، لا تتجاوز نسبة القروض المتعثرة منها 4.8%، مشيرة إلى أن المبالغ المقصودة بالمبادرة صغيرة لكن أعداد المستفيدين كبير (حوالي 3500 شركة صغيرة و337 ألف شخص).

وحول تأثير المبادرة على المصارف، لفتت النائبة السابقة لرئيس "بنك مصر" إلى أن المخصصات تشمل القروض فقط وليس الفوائد، بالتالي لن تتأثر البنوك سلباً.