"دريك آند سكل" يعود للارتفاع بعد 8 جلسات من الخسائر

قال مروان شراب، رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في "الرمز كابيتال"، إن ما حدث لسهم "دريك آند سكل" يرجع لعمليات بيع قوية على السهم، والتي بحسب التقديرات مربوطة بالانكشاف على المديونية وتقليصها عن طريق بيع الأسهم.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن أحجام التداولات اليوم، تخطت 180 مليون سهم، ومعظمها حصلت على مستويات مدعومة، ما ساعد السهم على الارتداد والإغلاق على ارتفاع بـ3%، مضيفاً أن ذلك أعطى ثقة للمستثمرين باحتمالية وصول عمليات التصفية إلى نهايتها خلال جلسة اليوم.

ولفت إلى أن هناك توقعات إيجابية لأداء سهم "دريك آند سكل"، فخلال الجلستين الماضيتين كان هناك ضغط بيعي قوي على السهم، لكن إيقاف التداول عليه في بداية الجلسة كان إيجابياً، لأن التوضيحات أعطت فرصة للسوق للتعامل مع الموقف بشكل صحي أكثر مقارنة مع الجلستين السابقتين.