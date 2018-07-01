نقص 3.5 ملايين برميل يومياً بمعروض النفط العالمي 

توقع محمد الشطي الخبير النفطي صعود أسعار النفط مع تراجع المعروض، بجانب منح فرصة للمضاربين في بناء مراكز تستهدف إرتفاعات الأسعار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأشار الشطي في مقابلة مع "العربية" إلى هبوط إنتاج عدد من الدول مثل ليبيا التي بلغ إنتاجها 400 ألف برميل يومياً مقارنة مع 900 ألف برميل يومياً بالسابق، بجانب تراجع إنتاج إيران وغيرها من الدول بمجموع نقص يساوي نحو 3.5 ملايين برميل يومياً.

ولم يستبعد الشطي وصول أسعار النفط إلى 100 دولارا للبرميل مع تكشف المزيد من المعلومات حول العقوبات على إيران والتوتر في ليبيا وغيرها من الأزمات المؤثرة بشكل مباشر على الأسعار.