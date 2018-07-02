ما سبب تراجع الأسهم بالسعودية؟

اعتبر محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات أن هبوط مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم غير مبرر في ضوء العوامل الإيجابية في الاقتصاد السعودي، موضحا أن المعركة التجارية الدولية تتجه للأسوأ وربما يتفاعل سوق الأسهم السعودية مع هذه التداعيات.

وفسر العمران في مقابلة مع "العربية" التراجع في سوق الأسهم السعودية، بأنه يعكس تداعيات الحرب التجارية العالمية، نظرا لارتباط السعودية مع الأسواق العالمية من تصدير للنفط والاستيراد للسلع معتبراً أن موضوع الحمائية التجارية من أكبر المهددات للنمو في العالم، وهذا انعكس في تراجع الأسهم الآسيوية بتداولات اليوم.