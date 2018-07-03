استحواذ نادك على الصافي دانون سيخلق كياناً قوياً

قال حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات إن استحواذ نادك على الصافي دانون سيخلق كيانا قوياً يقلل كلفة المصاريف اللوجستية والنقل والتخزين وغيرها.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة في #السعودية، أعلنت أن مجلس إدارتها قرر عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ الشركة الوطنية للتنمية الزراعية #نادك على #شركة_الصافي_دانون_المحدودة.

ووقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" في أبريل الماضي اتفاقية نهائية لشراء 100% من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة "الصافي دانون" مع كل من شركة الصافي القابضة وشركة دانون للألبان الاستثمارية #إندونيسيابي تي أي المحدودة (الشركاء البائعين).