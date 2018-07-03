تعرف على الرئيس الجديد لمشروع نيوم

أعلن المجلس التأسيسي لمشروع "نيوم" تعيين المهندس #نظمي_النصر، رئيساً تنفيذياً، خلفا للدكتور كلاوس كلاينفيلد، الذي تم تعيينه مستشاراً لرئيس مجلس إدارة مشروع "نيوم" الأمير محمد بن سلمان، بدءاً من تاريخ 1 أغسطس 2018.

ويتمتع نظمي النصر بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 30 عاماً قضاها في شركات ومؤسسات عالمية رائدة، أهمها #أرامكو السعودية.

وفي الفترة الأخيرة، تولى نظمي منصب الرئيس المنتدب لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST). وتزامناً مع عملة في الجامعة تم تكليفه مؤقتاً برئاسة مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك".

وعمل المهندس النصر، بعد ذلك على تطوير الاستراتيجية الأولية لمشروع خليج "نيوم" (NEOM Bay)، التي تشكل إحدى المراحل الأولية من تطوير المشروع ككل.

وبدءاً من تاريخ 1 أغسطس 2018، ستنتقل مسؤوليات النصر من تولي مشروع "نيوم"، إلى تولي منصب الرئيس التنفيذي للمشروع بأكمله، إذ سيكون مسؤولاً عن تطوير الاستراتيجية، وتطوير خطط الأعمال للقطاعات الاقتصادية الأساسية في "نيوم".