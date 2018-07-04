قدر طارق درويش رئيس لجنة النقل والطيران بالاتحاد العام للغرف التجارية، نسبة تكلفة الشحن في قيمة الصادرات المصرية بنحو 20% إلى 25% واصفا في لقاء مع "العربية" هذه النسبة بالمؤثرة والتي تتطلب من الدولة عدم زيادة كلفة الشحن لضمان زيادة الصادارات المصرية، بجانب دعوته إلى تنشيط الشحن الجوي للبضائع ضمن منظومة متكاملة.
تكاليف الشحن تؤثر بـ 25% من قيمة الصادرات المصرية
قدر طارق درويش رئيس لجنة النقل والطيران بالاتحاد العام للغرف التجارية، نسبة تكلفة الشحن في قيمة الصادرات المصرية بنحو 20% إلى 25% واصفا في لقاء مع "العربية" هذه النسبة بالمؤثرة والتي تتطلب من الدولة عدم زيادة كلفة الشحن لضمان زيادة الصادارات المصرية، بجانب دعوته إلى تنشيط الشحن الجوي للبضائع ضمن منظومة متكاملة.