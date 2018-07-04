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تكاليف الشحن تؤثر بـ 25% من قيمة الصادرات المصرية

المصدر: العربية.نت
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قدر طارق درويش رئيس لجنة النقل والطيران بالاتحاد العام للغرف التجارية، نسبة تكلفة الشحن في قيمة الصادرات المصرية بنحو 20% إلى 25% واصفا في لقاء مع "العربية" هذه النسبة بالمؤثرة والتي تتطلب من الدولة عدم زيادة كلفة الشحن لضمان زيادة الصادارات المصرية، بجانب دعوته إلى تنشيط الشحن الجوي للبضائع ضمن منظومة متكاملة.

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