تكاليف الشحن تؤثر بـ 25% من قيمة الصادرات المصرية

قدر طارق درويش رئيس لجنة النقل والطيران بالاتحاد العام للغرف التجارية، نسبة تكلفة الشحن في قيمة الصادرات المصرية بنحو 20% إلى 25% واصفا في لقاء مع "العربية" هذه النسبة بالمؤثرة والتي تتطلب من الدولة عدم زيادة كلفة الشحن لضمان زيادة الصادارات المصرية، بجانب دعوته إلى تنشيط الشحن الجوي للبضائع ضمن منظومة متكاملة.

