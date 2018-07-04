مصر.. مصنع بتروكيماويات بـ 11 مليار دولار

وقعت #الحكومة_المصرية عقدا مع شركة #كربون_القابضة لإنشاء مشروع التحرير الضخم للبتروكيماويات.

وقال باسل الباز رئيس شركة كربون القابضة، في مقابلة مع "العربية" إن "التكلفة الاستثمارية لأكبر مشروع بتروكيماويات في مصر ستتجاوز 11 مليار دولار".

وأكد الباز أن المشروع سيستفيد من القيمة الكبيرة للصادارات من المواد البتروكيماوية، والتي تستورد مصر حاجتها منها بنسب تصل إلى 90% في بعض المواد المصنعة خارج مصر.

وتوقع الباز ان يوفر المشروع الأكبر من نوعه أن يوفر 48 ألف فرصة عمل، وأن يجري تنفيذه خلال فترة تزيد على 3 سنوات.

ويستهدف المشروع زيادة #صادرات_مصر من البتروكيماويات إلى المثلين في غضون عام من بدء التشغيل، حيث سيصدر جميع إنتاجه في السنة الأولى.

يذكر أن الحكومة المصرية أشارت في بيان سابق إلى أن المجمع الجديد سيقام على مساحة 5 ملايين متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة العين السخنة.