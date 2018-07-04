من المستفيد من دمج عمليات كريم وأوبر بالشرق الأوسط؟

أكد الدكتور أسامة عقيل أستاذ النقل والطرق في جامعة عين شمس، أن الاندماج الكامل أو الاستحواذ بحصة كبيرة بين شركة أوبر وكريم بالنسبة لعملياتها بالشرق الأوسط، سيكون له انعكاسات مهمة لتقليل الكلفة التشغيلية.

وقال عقيل في مقابلة مع "العربية" إن النمو في سوق الشرق الأوسط عالي جدا ومعدلات مرتفعة جداً للطلب عبر الخدمات الإلكترونية، بجانب المطالبات التشريعية الكثيرة لهذا النشاط، سيكون من الأفضل حصول الاندماجات للشركات في المرحلة الحالية.

واعتبر أن سوق النقل في منطقة الشرق الأوسط، سيجعل كريم في وضع صعب المنافسة مع أوبر نظرا لفارق الحجم لمصلحة أوبر المنتشرة بالعالم، موضحا ان اشتداد المنافسة ستكون على المدى الطويل ليست في صالح كريم.