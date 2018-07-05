الصين: فرض رسوم جديدة سيضر الاقتصاد العالمي

تدخل الرسوم الجمركية الجديدة بين أكبر اقتصادين في العالم حيز التنفيذ يوم غد، ليشهد هذا اليوم نزاعاً تجارياً حاسماً قد يلقي بظلاله على مستقبل النمو العالمي.

وبهذه الكلمات وصفت الصين موقفها عشية فرضها والولايات المتحدة رسوماً جمركية متبادلة، حيث قالت: " لا أحد يريد الحرب التجارية... لكن الولايات المتحدة هي التي فتحت النار على تجارتها مع العالم".

وقررت بكين تفعيل الرسوم الانتقائية في نفس الموعد الذي فرضته أميركا، وهو السادس من يوليو الحالي، لكنها أكدت أنها لن تكون البادئة بالتطبيق رغم أن السادس من يوليو يحل في الصين قبل اثنتي عشرة ساعة منه في أميركا، مشيرة إلى أن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على ما قيمته 34 مليار دولار من الصادرات الصينة، لن يضر فقط بالصين بل بالولايات المتحدة وبقية العالم.