كيف ينعكس نمو التجارة الإلكترونية على قطاع التجزئة؟

قال محمد عبوي، المدير العام لشؤون المالية في شركة فواز عبد العزيز الحكير، إن دخول مجال التجارة الإلكترونية ليس خيار الشركة بقدر ما هو خيار الزبون، الذي يجب منحه تجربة تسوق مستمرة عبر الحفاظ على الجودة في المنصة الإلكترونية.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن 2% فقط من مبيعات التجزئة تتم من خلال الأون لاين، ما يطرح مجالاً كبيراً لنمو القطاع، مضيفاً أن 16% فقط من الشركات التي تنشط في قطاع التجزئة بالمنطقة لديها نشاط رقمي.

ولفت أيضاً إلى أن قرار تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية في #السعودية، سيسرع وتيرة اندماج شركات البيع عبر الإنترنت.