كيف ستنتج مصر أول سيارة كهربائية بدول المنطقة؟

أكد حسن دَسوقي رئيس شركة درشال Drshal Egypt أن إنتاج أول سيارة كهربائية بالسوق المصري، ستكون بحلول نهاية العام الحالي، وبقيمة متوقعة للبيع 585 ألف جنيه.

وأوضح دسوقي بمقابلة مع "العربية" أن نسبة المكون المحلي من تصنيع هذه السيارة سيكون ضئيلاً جداً بالمرحلة الأولى، لكنه مخطط له بالتعاون مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات الكهربائية للارتفاع إلى 70% بعد 5 سنوات.

وأشار إلى رأسمال شركة درشال، الذي سيصل إلى 500 مليون جنيه مصري، مشيراً إلى الاستفادة من الخبرات الصينية في تصنيع هذه السيارات الكهربائية في مصر، والتوسع إلى صناعة الحافلات وغيرها من المعدات.

وعن إرتفاع تكلفة إنتاج السيارات الكهربائية، قال دسوقي إن "كلفة السيارة تزيد بسبب إرتفاع كلفة البطاريات التي تمكن السيارة من قطع 200 كلم وفي العام المقبل سترتفع هذه القدرة إلى قطع 400 كلم دون الحاجة إلى إعادة الشحن".

كما أشار إلى العمل على تصنيع أجهزة شحن السيارات في مصر مع توقع تزايد الطلب عليها مع إنتشار السيارات الكهربائية المصنعة بمختلف دول العالم.

وكانت درشال مصر وقعت عقد شراكة مع الشركه الهندسية لصناعة السيارات، لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر. وأعلنت درشال عزمها ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه لصناعة السيارات محليا.