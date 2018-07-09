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بعد العجوزات.. ميزانية مصر تستهدف الفوائض للمرة الأولى

المصدر: العربية.نت
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علياء ممدوح كبير الاقتصاديين في شركة بلتون فاينانشال تتحدث في لقاء مع "العربية" حول تحسن أداء ميزانية الدولة المصرية.

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