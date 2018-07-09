بعد العجوزات.. ميزانية مصر تستهدف الفوائض للمرة الأولى آخر تحديث: الاثنين 25 شوال 1439 هـ - 09 يوليو 2018 KSA 17:40 - GMT 14:40 تارخ النشر: الاثنين 25 شوال 1439 هـ - 09 يوليو 2018 KSA 16:17 - GMT 13:17 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بعد العجوزات.. ميزانية مصر تستهدف الفوائض للمرة الأولى PDF اطبع حجم الخط علياء ممدوح كبير الاقتصاديين في شركة بلتون فاينانشال تتحدث في لقاء مع "العربية" حول تحسن أداء ميزانية الدولة المصرية.