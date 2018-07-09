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كيف يرى الخبراء قرار المراعي بزيادة أسعار المنتجات؟

المصدر: العربية.نت
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محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاسثتمارات يتحدث في مقابلة مع "العربية" حول أداء شركة المراعي السعودية.

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