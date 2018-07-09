كيف يرى الخبراء قرار المراعي بزيادة أسعار المنتجات؟ آخر تحديث: الاثنين 25 شوال 1439 هـ - 09 يوليو 2018 KSA 16:16 - GMT 13:16 تارخ النشر: الاثنين 25 شوال 1439 هـ - 09 يوليو 2018 KSA 16:15 - GMT 13:15 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف يرى الخبراء قرار المراعي بزيادة أسعار المنتجات؟ PDF اطبع حجم الخط محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاسثتمارات يتحدث في مقابلة مع "العربية" حول أداء شركة المراعي السعودية.