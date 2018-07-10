خطوات طلب الإعفاء من ضريبة المسكن الأول بالسعودية

الإجراءات المطلوبة لتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول:

- التسجيل في نظام وزارة الإسكان عبر الموقع الإلكتروني

- تصدر وزارة الإسكان شهادة الاستحقاق للمتقدم ليتم تقديمها للمورد لشراء المسكن الأول بدون دفع ضريبة

- يتقدم المورد إلى وزارة الإسكان بطلب دفع ضريبة القيمة المضافة عبر الموقع الإلكتروني

- تتحقق الوزارة من المستندات وسلامة التوريد

- تسدد الوزارة ضريبة القيمة المضافة (5%) إلى المورد وبحد أقصى 42,500 ريال

- يقوم المورد بالإقرار عن كامل الضريبة المستحقة على التوريد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل