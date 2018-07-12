ما هو مستقبل "التمويل الجماعي" في السعودية؟

أوضح عبد العزيز العدواني، الرئيس التنفيذي لشركة "منافع المالية" في مقابلة مع "العربية"، أن الشركات الصغيرة تستطيع جمع 10 ملايين ريال عبر منصة التمويل الجماعي، مشيراً إلى أن الفرد يستطيع استثمار من 1000 إلى 100 ألف ريال في الشركات الصغيرة.

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت موافقتها على منح أول تصريحين تجريبيين للتقنية المالية لشركتين محليتين، وذلك لتقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية (Crowd funding) في المملكة، وهما شركة "منافع" للاستثمار وشركة "سكوبير".

ويأتي هذان التصريحان كأول نتاج مبادرة مختبر التقنية المالية التي أطلقتها الهيئة في بداية العام الحالي، حيث تسعى لفتح المجال أمام شركات التقنية المالية لدفع المنافسة في السوق المالية، من أجل تقديم الخدمات المتعلقة بالسوق بطرق مبتكرة، تواكب تطلعات المشاركين فيها، ومن هذه الخدمات منصات تمويل الملكية الجماعية، التي تلعب دوراً مهماً في تمويل رواد الأعمال وأصحاب #المشاريع_الصغيرة_و_المتوسطة.