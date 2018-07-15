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أداء إيجابي لسوق السعودية مع إعلان بيانات الشركات

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع علاء ال إبراهيم رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال للحديث حول أداء سوق الأسهم السعودية.

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