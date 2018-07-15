أداء إيجابي لسوق السعودية مع إعلان بيانات الشركات آخر تحديث: الأحد 2 ذو القعدة 1439 هـ - 15 يوليو 2018 KSA 15:38 - GMT 12:38 تارخ النشر: الأحد 2 ذو القعدة 1439 هـ - 15 يوليو 2018 KSA 15:33 - GMT 12:33 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أداء إيجابي لسوق السعودية مع إعلان بيانات الشركات PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع علاء ال إبراهيم رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال للحديث حول أداء سوق الأسهم السعودية.