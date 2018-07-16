ما علاقة إيران بانقطاع الكهرباء عن العراق؟

وسط لهيب الصيف يعاني #جنوب_العراق من انقطاع في #الكهرباء ليجد العراقيون أنفسهم دون #مكيفات أو مراوح كهربائية. وما يزيد من صعوبة هذا الصيف هو نقص المياه، بعد أشهر من غياب الأمطار.

يأتي ذلك بعد قرار #إيران وقف #تصدير_الكهرباء للعراق منذ نحو 4 أسابيع، وفي ذروة فصل الصيف، على خلفية مشاكل تتعلق بتحويل العراق للمبالغ المستحقة إلى طهران.

وفي محاولة لاحتواء هذه الأزمة، ترأس #وزير_الكهرباء_العراقي، قاسم الفهداوي، وفدا حكوميا عراقيا قام بزيارة طهران يوم الجمعة الماضي لبحث إعادة العمل بخطوط استيراد الطاقة الكهربائية من إيران والتي تزود العراق، خاصة في الجنوب بنحو 1200 ميغاوات.

ولكن المثير للجدل هو تساؤل الكثيرين في أنه كيف يمكن للعراق، #رابع_أكبر_منتج_للنفط في العالم، أن يعاني الأمرين في#إنتاج_الكهرباء.

وينتج العراق 15.7 ألف ميغاوات من الكهرباء، ويستورد من إيران 1200 ميغاوات، فيما يحتاج إلى 23 ألف ميغاوات لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن العراقيين والنتيجة هي 12 ساعة يوميا تمثل معدل انقطاع الكهرباء عن المحافظات العراقية.