"استراتيجية إصلاح" تهدف لتحقيق طفرة في "النسيج" المصري

وضع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية في #مصر، "استراتيجية إصلاح الصناعات النسيجية"، وذلك بهدف تحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وقال مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية المصري، في مقابلة مع "العربية، إن مصر كانت لها مكانة عريقة في هذه الصناعة، لكنها أهملت ووصلت إلى ما هي عليه الآن، لافتاً إلى أن هناك سياسة حكومية جدية منذ سنتين لرفع مساحة الأراضي المزروعة قطناً.

وأضاف أن التركيز ينصب على تغيير واقع صناعة النسيج في مصر التي أصبحت طاردة للاستثمار، مؤكداً ضرورة جذب الاستثمارات وتحقيق الأرباح والتوسعات في القطاع.