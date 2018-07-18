السعودية تستعرض جهودها بتحقيق التنمية

أعدت السعودية، الاستعراض الطوعي الوطني الأول، لتوضيح جهودها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي جرى الاتفاق عليها في عام 2015 مع أعضاء الأمم المتحدة، على أن يتم تقديم هذا التقرير إلى المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة لعام 2018.

وقد أكدت السعودية التزامها بتنفيذ الأهداف الموضوعة ووضعتها في صدارة أولوياتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وفي هذا السياق، تستعرض السعودية بشكل طوعي، الجهود التي بذلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مركزة على ستة أهداف أساسية تشمل ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة بتكلفة ميسورة هذا إضافة إلى جعل المدن شاملة للجميع وآمنة وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

كما ركزت المراجعة الطوعية على حماية النظم البيئية البرية وترميمها ومكافحة التصحر وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وبهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنسجم مع رؤية 2030 ابتكرت السعودية مجموعة من البرامج لعل أبرزها ما يركز على المواطن السعودي كبرنامج حساب المواطن، إضافة إلى دعم مشاريع الإسكان ومساعدة السعوديين على التملك وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع ودعم التعليم والرعاية الصحية.

وتعمل السعودية أيضا على ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كذلك تعمل السعودية على ضمان موارد الطاقة حيث وصلت نسبة توصيل الخدمة الكهربائية لمختلف مناطق المملكة إلى 99% وبدأت السعودية بمجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة لا سيما مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هذا إضافة إلى مبادرات وطنية للابتكار والتحول الرقمي كذلك قامت السعودية بخطوات ثابتة لتنويع وتوطين الصناعة.

ووضعت المملكة خططا لتطوير البنى التحتية وعزمت على خصخصة الكثير من القطاعات الأساسية وإشراك القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي.