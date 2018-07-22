تعرف على أكثر الوظائف كآبة بالعالم

تكشف دراسات مختلفة أن قائمة #الوظائف التي تعرض أصحابها للاضطراب النفسي والكآبة تتغير تبعا لعوامل جغرافية ومناخية واجتماعية واقتصادية.

وأظهرت دراسة لمجلة فوربس أنه وخلال عام 2010 في ظل تبعات الأزمة المالية العالمية، تصدرت وظيفة المستشار والوسيط المالي قائمة الوظائف الأكثر تأجيجا للمشاعر السلبية الكئيبة، حيث شهدت الأعوام التي تلت انهيار الأسواق كثيرا من حالات الانتحار بين هؤلاء.

وأشارت دراسة أخرى إلى أن أكثر الأعمال #كآبة هي تلك التي أصبح الموظف فيها يرى يوما بعد يوم أن وظيفته على المحك بسبب التكنولوجيا، فبحسب دراسة أميركية صادرة العام الماضي من يعملون في "الصحف" كانوا الأكثر كآبة.