تعرف على التطور الأهم بصفقة تابعة للتصنيع السعودية

أكد مطلق المريشد، الرئيس التنفيذي لشركة #تصنيع_الوطنية_السعودية، مواصلة مباحثات الاستحواذ المقترح لشركة#ترونوكس الأميركية على #كريستل التابعة لشركة التصنيع، متوقعاً الانتهاء وإيجاد الحل مع متطلبات جهات الرقابة الأميركية نهاية العام الحالي.

وقال المريشد في مقابلة مع "العربية" إن "أهم تطور على الصفقة هو موافقة #الاتحاد_الأوروبي وهو أهم مؤشر للموافقة الأميركية"، موضحا أن "أسوأ الأحوال في المناقشات ستفضي إلى حل نهاية العام الحالي، بعد المناقشات المستمرة منذ رفض #لجنة_التجارة_الفيدرالية_الأميركية للصفقة.