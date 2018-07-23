عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات جرس الإغلاق

تعرف على التطور الأهم بصفقة تابعة للتصنيع السعودية

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أكد مطلق المريشد، الرئيس التنفيذي لشركة #تصنيع_الوطنية_السعودية، مواصلة مباحثات الاستحواذ المقترح لشركة#ترونوكس الأميركية على #كريستل التابعة لشركة التصنيع، متوقعاً الانتهاء وإيجاد الحل مع متطلبات جهات الرقابة الأميركية نهاية العام الحالي.

وقال المريشد في مقابلة مع "العربية" إن "أهم تطور على الصفقة هو موافقة #الاتحاد_الأوروبي وهو أهم مؤشر للموافقة الأميركية"، موضحا أن "أسوأ الأحوال في المناقشات ستفضي إلى حل نهاية العام الحالي، بعد المناقشات المستمرة منذ رفض #لجنة_التجارة_الفيدرالية_الأميركية للصفقة.

كلمات دالّة

#الاتحاد الأوروبي, #لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية, #كريستل, #تصنيع الوطنية السعودية

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر