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نتائج قوية للشركات ترفع الأسهم السعودية لمستوى قياسي

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاستثمارات للحديث حول نتائج الشركات في سوق الأسهم السعودية.

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