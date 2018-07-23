نتائج قوية للشركات ترفع الأسهم السعودية لمستوى قياسي آخر تحديث: الاثنين 10 ذو القعدة 1439 هـ - 23 يوليو 2018 KSA 15:46 - GMT 12:46 تارخ النشر: الاثنين 10 ذو القعدة 1439 هـ - 23 يوليو 2018 KSA 15:42 - GMT 12:42 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نتائج قوية للشركات ترفع الأسهم السعودية لمستوى قياسي PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاستثمارات للحديث حول نتائج الشركات في سوق الأسهم السعودية.