أكوا باور: إنجاز مشروع دبي بحلول 2020

كشف عبد الحميد المهيدب، مدير تنفيذي لمشروع #الطاقة_الشمسية المركزة في #أكوا_باور أن حصة البنوك الصينية من تمويل مشروع "هيئة كهرباء ومياه دبي" للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميغاواط سيكون من بنوك صينية.

وأشار المهيدب في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية استحواذ صندوق #طريق_الحرير_الصيني على حصة بنسبة 24.01% من أسهم مشروع "هيئة كهرباء ومياه دبي" للطاقة الشمسية بحيث يكون الاعتماد أكبر على التمويل من البنوك الصينية.

وكشف أن تمويل #البنوك سيكون بالدولار الأميركي ومربوط مباشرة مع المشروع وليس على الشركاء كما أن التمويل البنكي يغطي كامل فترة إنجاز المشروع. وقال إن الإغلاق المالي للمشروع سيجري الشهر المقبل بعد تحضير المستندات اللازمة.