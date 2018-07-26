لماذا تفاعلت سوق السعودية بفتور مع نتائج الشركات؟

قال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" للاستثمارات، إن #سوق_السعودية لم تتفاعل مع النتائج الإيجابية للشركات المدرجة بالشكل المفروض، مرجعاً ذلك إلى احتساب السوق لهذه النتائج، وبحثها عن التوازن في الأسعار.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي حقق نتائج فاقت التوقعات، مع استفادة معظم البنوك من ارتفاع العمولات الخاصة على الودائع الجارية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وانخفاض المخصصات، مما عزز النتائج مع نمو جيد في الأرباح، بعد أن عانت من انخفاض حجم الودائع والإقراض مقابل توسع في المحافظ الاستثمارية التي حسنت الربحية.