مصر تسعى لحماية ميزانيتها من تقلبات أسعار النفط

وصف وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، قرار بدء إجراءات التعاقد مع بنوك ومؤسسات تمويل دولية للتأمين ضد مخاطر تقلبات #أسعار_النفط بأنه يأتي لحماية ميزانية الدولة من تفاقم العجز.

وأشار كمال في مقابلة مع "العربية" إلى أن #مصر حددت سعر برميل النفط في #موازنة السنة المالية الحالية عند 67 دولارا، بينما بلغ متوسط أسعار النفط حوالي 74 دولارا، ما ينعكس بنحو ملياري جنيه زيادة في عجز الميزانية خلال شهر واحد.

وقال كمال إن "كلفة التأمين على تقلبات #أسعار_النفط بالتأكيد أقل من قيمة العجز الناجم عن إرتفاع أسعار النفط خلال شهر واحد صعدت فيه الأسعار بقوة وانعكست في زيادة العجز بقيمة بلغت ملياري جنيه".

وأضاف أن "التحوط ضد المخاطر يكون في صالح المستخدم وليس عكسه".