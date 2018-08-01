عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات جرس الإغلاق

إرتفاع أرباح "سي آي كابيتال" 88% لـ 161 مليون جنيه

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

مقابلة مع حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سي أي كابيتال المصرية للحديث حول النتائج المالية للشركة.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر