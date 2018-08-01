إرتفاع أرباح "سي آي كابيتال" 88% لـ 161 مليون جنيه آخر تحديث: الأربعاء 19 ذو القعدة 1439 هـ - 01 أغسطس 2018 KSA 16:06 - GMT 13:06 تارخ النشر: الأربعاء 19 ذو القعدة 1439 هـ - 01 أغسطس 2018 KSA 16:03 - GMT 13:03 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إرتفاع أرباح "سي آي كابيتال" 88% لـ 161 مليون جنيه PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سي أي كابيتال المصرية للحديث حول النتائج المالية للشركة.