هكذا تفوقت أبل على توقعات المحللين

فاقت نتائج شركة Apple توقعات المحللين لربعها المالي الثالث دعمتها مبيعات هواتف iPhone X الأغلى ثمنا.

وبجانب إيرادات الاشتراكات في كل من App StoreوApple Music وخدمات iCloud نمت أرباح APPLE لربعها المالي الثالث 32% لتصل الى 11.5 مليار دولار.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة تجاوزت 53 مليار دولار مع ربحية للسهم بقيمة 2.34 دولار، أي أن معدل الايرادات اليومية لـ Apple قارب الـ 59 مليون دولار.

وتتوقع الشركة أن تفوق ايراداتها التوقعات في ربعها المالي المقبل، لتبلغ 62 مليار دولار، بعد طرحها لطرازات جديدة لجهاز الـ iPhone.

ولا شك ان توقعاتApple المتفائلة قد تطمئن قطاع التكنولوجيا من جديد بعد أن شهد الأسبوع الماضي عمليات بيع مكثفة لأسهم كل من Facebook وTwitter وNetflix.