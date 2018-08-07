لبنان.. استقرار الليرة يخفي خللاً وحلقة مفرغة من الدين

قال الدكتور جاد شعبان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت إن مصرف لبنان لا يزال قادراً على التدخل في سوق النقد، نظراً للاحتياطي الأجنبي وتراكم الموجودات لديه، مما يحافظ حتى الآن على الاستقرار النقدي.

لكنه لفت في مقابلة مع "العربية"، إلى أن الكلفة المالية لهذا الاستقرار باهظة على الاقتصاد اللبناني، موضحاً أن النموذج الحالي الذي يقوم عليه هو استقطاب التحويلات من الخارج خاصة من المغتربين، التي تمول الاقتصاد المحلي وتدخل للمصارف الخاصة بفوائد عالية، وتقوم المصارف من خلالها بتمويل الحكومة، مما يدخل الدولة في حلقة مفرغة من الدين.

وأضاف أن المصارف التجارية الكبرى تتحكم في الدين العام اللبناني الذي يعد من بين الأعلى عالمياً، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي،

والذي يغطي فساداً وهدراً كبيراً في القطاع العام اللبناني، مشيراً أيضاً إلى أن رفع الضرائب ينعكس سلباً على المواطن اللبناني.