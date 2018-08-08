مصر.. مهلة سداد الضريبة العقارية تنتهي في 15 أغسطس

أوضح ياسر محارم أمين عام الجمعية المصرية للضرائب، في مقابلة مع "العربية"، أن الضريبة العقارية صدرت عام 2008 وتم تأجيل تطبيقها لغاية 2013. ومنذ 1 يوليو 2013 أصبحت سارية على سائر العقارات ما عدا السكن الخاص للأسرة الذي يعفى في حدود 24 ألف جنيه كقيمة إيجارية أو مليوني جنيه كقيمة سوقية.

وقال إن الضريبة تسدد سنوياً على قسطين في يونيو وديسمبر، لكن نتيجة التأخر في السداد تراكمت الأقساط فانتهت المهلة لأول 5 سنوات من تطبيق القانون مع انتهاء التقييم الأول، فكان لزاماً على المصلحة تحصيل المستحقات المتأخرة من 1 يوليو 2013 حتى 30 يونيو 2018، الأمر الذي تسبب في الضغط على المأموريات.