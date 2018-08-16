جولة جديدة متوقعة من تبادل الرسوم الجمركية في 23 أغسطس

قال الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية إن جولة المفاوضات المرتقبة بين الصين وأميركا تدعو للتفاؤل، مشيراً إلى أن الحروب التجارية تبدأ عادة بالتفاوض لمدة 60 يوماً، لتحديد السياسات التي يجب ألا تكون جزءاً من التدابير الأحادية، لكون منظمة التجارة الدولية منظمة تعددية.

وأضاف أن الصين هي من بدأ بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية الأميركية، ما أجبر أميركا على اتخاذ الإجراءات ضدها.

ولفت إلى أن منظمة التجارة أطلقت في 2001 جولة من المفاوضات فشلت في الوصول إلى اتفاق حول 3 قضايا، هي امتناع الاتحاد الأوروبي عن دعم صادراته الزراعية التي وصلت إلى حدود 300 مليار دولار، وقيام الدول النامية بتخفيض الرسوم على السلع الواردة من الدول المتقدمة، على أن تقوم الأخيرة بعدم اتباع سياسات حمائية اتجاه الدول الأقل نمواً.

وقال أيضاً إن المنظمة لديها اليوم 730 قضية تنظر فيها هيئة حسم المنازعات التجارية، من ضمنها دعوى من الصين والاتحاد الأوروبي ضد أميركا، مضيفاً أن هذه القضايا من المرجع لها أن تستمر.