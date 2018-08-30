تحالف بقيادة "الحكير" يحصل على رخصة "سينما" بالسعودية

أعلنت شركة مجموعة عبد المحسن #الحكير للسياحة والتنمية، عن حصول تحالف المجموعة وشركة "سينابوليس" العالمية ومجموعة "الطاير" الإماراتية، تحت مسمى شركة "لوكس للترفيه"، على الرخصة الرابعة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع لإنشاء وتشغيل دور عرض سينمائي بالسعودية.

وأوضح مشعل الحكير نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية، ورئيس مجلس إدارة شركة "لوكس للترفيه"، أن الشراكة تمت بنسبة 31% للحكير و31% للطاير و38% لسينابوليس، بإجمالي استثمارات مشتركة تعادل 500 مليون دولار، موزعة على 15 مدينة في المملكة أهمها المدن الرئيسية (الرياض وجدة والمنطقة الشرقية).