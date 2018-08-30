لماذا خالف الجنيه المصري مسار العملات الناشئة؟

قالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في شركة "فاروس" القابضة إن #مصر لا تزال في موقع جيد، مقارنة مع بقية الأسواق الناشئة، متوقعة أن يظهر الجنيه المصري بوادر استقرار في الفترة القادمة.

وأشارت في مقابلة مع "العربية" إلى أنه على الرغم من الضغوط التي تشهدها العملات في الأسواق الناشئة، يعتبر العائد جيداً في مصر مقارنة مع المخاطر، موضحة أن الضغوط طالت بشكل أكبر تركيا والأرجنتين نتيجة خلل في الاقتصاد الكلي.

وتابعت أن الضغوط على الجنيه تراجعت بشكل كبير، حيث بدأت العملة في التحسن خلال الشهور الأخيرة، متوقعة أن لا يهبط سعر صرف الجنيه تحت 18 جنيهاً مقابل الدولار الواحد في حال حدوث حركة.