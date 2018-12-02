مصنعان لتقنيات البناء الحديثة بالسعودية

وقع #صندوق_التنمية_الصناعية_السعودي مؤخرا، أولى عقود تمويل إنشاء مصنعين لتقنية البناء الحديث في السعودية، وذلك بقيمة 186 مليون ريال.

وحصل أحد المصنعين المستفيدين من التمويل، وهو مصنع "وحدات الوطن" على براءة اختراع عالمية في مجال تقنيات البناء.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة وحدات الوطن، عبد اللطيف بن صالح آل الشيخ، إن الآليات المستخدمة بهذه التقنية هي "ابتكار سعودي 100%"وجرى الحصول على براءة اختراع بها.

وأضاف آل الشيخ في مقابلة مع "العربية" أن براءة الاختراع أخذت بناء على آلية سعودية مبتكرة "لإنتاج الخرسانة جاهزة الصنع، وفي السعودية هناك أكثر من 50 مصنعاً طاقتها الإنتاجية تصل إلى 10 ملايين متر مكعب في السنة، وهي تكفي لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية في السنة مع شركات الخرسانة الجاهزة".

وشرح أن براءة الاختراع السعودية طورت "إنتاج الجدار في المبنى الذي يمثل 60% من الهيكل الخرساني ويخفض إنتاجه ويخفض عدد العمالة، ويوفر الطاقة الداخلية للمنزل بعد البناء عبر أنظمة العزل الحراري".