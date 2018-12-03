القصيبي: لا معاملة تفضيلية للبنوك بالتسوية

أكد الدكتور إياد رضا الشريك التنفيذي لمكتب إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية والوكيل الشرعي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، "عدم وجود أفضلية لأي دائن بين دائني المجموعة".

وحسم رضا في مقابلة مع "العربية" الجدل حول تأخر بعض الدائنين في التفاوض بتأكيد أن "كافة الدائنين هم غرماء تجري معاملتهم بالتساوي".

وشرح أن "هناك اعتقادا لدى بعض المصارف أن لهم معاملة تفضيلية وهذا غير صحيح فلدينا 130 دائناً ولا نميز بين بنك محلي أو أجنبي".

وكشف رضا أن "المفاوضات لم تزل جارية مع البنوك السعودية، بعد التوصل لاتفاقيات مع البنوك الأجنبية".

وأوضح أن "الكثير من الدائنين غير مهتمين بالتسوية، وهناك تقدم إيجابي داخل السعودية".