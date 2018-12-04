السودان.. كيف يستفيد القطاع الخاص من تصدير الذهب؟ آخر تحديث: الثلاثاء 25 ربيع الأول 1440 هـ - 04 ديسمبر 2018 KSA 16:53 - GMT 13:53 تارخ النشر: الثلاثاء 25 ربيع الأول 1440 هـ - 04 ديسمبر 2018 KSA 15:33 - GMT 12:33 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السودان.. كيف يستفيد القطاع الخاص من تصدير الذهب؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع علاء عبد الحليم رئيس شركة أسوان للمناجم والتعدين للحديث حول قرار السودان الذي يسمح للقطاع الخاص بتصدير الذهب.