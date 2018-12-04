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السودان.. كيف يستفيد القطاع الخاص من تصدير الذهب؟

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع علاء عبد الحليم رئيس شركة أسوان للمناجم والتعدين للحديث حول قرار السودان الذي يسمح للقطاع الخاص بتصدير الذهب.

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