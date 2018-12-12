وزير البريكست السابق ديفيس يطرح خطة جديدة لخروج لندن آخر تحديث: الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 هـ - 12 ديسمبر 2018 KSA 17:18 - GMT 14:18 تارخ النشر: الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 هـ - 12 ديسمبر 2018 KSA 17:09 - GMT 14:09 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وزير البريكست السابق ديفيس يطرح خطة جديدة لخروج لندن PDF اطبع حجم الخط مراسلة "العربية" كارينا كامل تستعرض أبرز التطورات في ملف البريكست والتخبط السياسي الحاصل داخل أروقة الأحزاب البريطانية.