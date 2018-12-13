الراجحي: توازن العرض والطلب على النفط في يناير

كشف تقرير لشركة #الراجحي_المالية أن اتفاق "أوبك" وحلفائها على خفض إنتاج #النفط سيؤدي إلى توازن العرض والطلب اعتبارا من يناير المقبل، على أن يتقلص المعروض بعد ذلك تدريجيا اعتبارا من أبريل المقبل، مع انتهاء مهلة الإعفاءات من #العقوبات_الإيرانية التي منحتها واشنطن لثماني دول.

وقدّر التقرير انخفاض الإمدادات الإيرانية بنصف مليون برميل يوميا، على أن يرتفع إلى مليون برميل بعد انتهاء الإعفاءات.

وأشار التقرير إلى أن شركات #النفط_الصخري الأميركية تحتاج إلى بقاء النفط عند 67 دولارا لتمويل برامج إنفاقها الرأسمالي.

وفي مقابلة مع "العربية" قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في #الراجحي المالية، إن صناعة النفط بحاجة إلى سعر يفوق 60 دولارا، لمواصلة النمو وعمليات الاستكشاف.

وأضاف أن الحديث عن سعر فوق الـ60 دولارا ليس له علاقة بميزانيات الدول المنتجة للنفط، ولكن بنمو وتطور الصناعة.