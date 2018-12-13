مصر: مشروعات للربط الكهربائي مع السعودية و3 دول أفريقية

أكد وزير الكهرباء المصرى الدكتور محمد شاكر، في مقابلة مع قناة "العربية" أن هناك فرصاً كبيرة للتكامل فى مجال الطاقة مع دول الجوار في #أفريقيا والمنطقة العربية.

وأشار إلى وجود مشروعات للربط الكهربائي مع #الأردن و #ليبيا والسودان، وأيضا مشروع ضخم مع #السعودية بإجمالي 3000 ميجا وات.

وأضاف شاكر لـ "العربية" على هامش توقيع عقد سد تنزانيا أن هناك أيضا دراسات مع الجانب القبرصي لتنفيذ مشروع للربط الكهربائي.

وحول وجود فائض من #الكهرباء في مصر أكد شاكر أنه ليس فائضا، وإنما احتياطي آمن يصل الى 25%، وهو معدل جيد عالميا.

وقال إن بلاده تخطط لأن تكون حصة الطاقة المتجددة 20%، من إجمالي الإنتاج عام 2022.

وفي ملف دعم الكهرباء أكد أنه سيتم إنهاء الدعم بالكامل في عام 2021، وسيكون هناك ما يسمى الدعم التبادلي، مشيرا إلى أنه سيتم طرح شركات الكهرباء في البورصة بعد التخلص من الدعم نهائيا في 2021.